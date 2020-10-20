Вольф назвал двух пилотов, которые опережают Ферстаппена в очереди на место в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз прокомментировал слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в его команду. Функционер отметил, что если немецкий коллектив и будет искать пилотов в будущем, то гонщик из Нидерландов всё равно не будет первым в списке кандидатов.
Вольфу напомнили, что Льюису Хэмилтону уже 35 лет, а Валттери Боттасу — 31, и команде хорошо бы задуматься о перспективах.
«Я очень доволен моими пилотами. Если в будущем произойдёт смена поколений, то Джордж Расселл и Эстебан Окон окажутся первыми в нашем списке», — приводит слова Вольфа Inside Racing со ссылкой Motorsport Magazin.
Этот комментарий был сделан после появившихся слухов о том, что и Расселл, и Окон могут остаться без места в 2021 году. Предполагается, что Джорджа в «Уильямсе» заменит Серхио Перес, а Эстебана в «Рено» — Пьер Гасли.
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