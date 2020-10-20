Цареградцев показал дрифт на «Сочи Автодроме» глазами пилота

Российский дрифтер команды Fail Crew Darkside Аркадий Цареградцев, который в сезоне-2020 российской дрифт-серии RDS GP выступал на новом спорткаре Nissan 370Z по прозвищу BadAss VR-Z, показал заезд по трассе «Сочи Автодром» глазами пилота.

«А вот так выглядит проезд моими глазами. Удалось заснять лишь первую попытку в квалификации, но вход на ней тоже бодрый, а вот на возврате собственный дым помешал проехать точно вдоль стены, из-за чего балл дали не очень высокий. В целом конфиг „Сочи Автодрома“ идеален для финала — быстрый, опасный, техничный и позволяющий раскрыть весь потенциал машины что по шасси, что по мотору. Ну и сам Сочи в октябре прекрасен!», — написал дрифтер на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, по итогам сезона RDS GP-2020 Аркадий Цареградцев в личном зачёте занял 5-е место, а его коллектив Fail Crew Darkside стала чемпионом в зачёте команд.