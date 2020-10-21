Стролл вылечился от коронавируса и сообщил о готовности участвовать в Гран-при Португалии

Пилот «Рейсинг Поинт» Лэнс Стролл сообщил, что очередные тесты на коронавирус не выявили у него заражения. По словам гонщика, он готов принять участие в Гран-при Португалии.

«Я хочу сообщить, что после Гран-при Айфеля я сдал тест на коронавирус, результат был положительным. Я чувствую себя хорошо, с тех пор я сдавал тест вновь, результат был отрицательным.

Я приехал в Нурбургринг после того, как сдал тест с отрицательным результатом. Утром в субботу мне стало хуже. Я проснулся с неприятными ощущениями в желудке. Следуя протоколу ФИА, я самоизолировался и не появлялся в паддоке. Я не был готов к гонке. В итоге в воскресенье утром я улетел домой.

В субботу вечером я снова сдал тест, его результаты были положительными. С тех пор в течение 10 дней я находился на самоизоляции. К счастью, болезнь протекала мягко.

Очередной тест я сдал в понедельник, его результаты были отрицательными. Чувствую себя отлично и готов вернуться к гонкам», — написал Стролл в своём «твиттере».