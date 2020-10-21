В «Рейсинг Пойнт» ответили на претензии насчёт ситуации с коронавирусом у Стролла

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал ситуацию с положительным тестом на коронавирус у Лэнса Стролла.



«Рейсинг Пойнт» может подтвердить, что, как заявил сегодня утром Лэнс Стролл в социальных сетях, 11 октября он сдал положительный тест на COVID-19. Лэнс покинул «пузырь» команды 10 октября, поскольку не мог принять участие в соревнованиях из-за расстройства желудка.



Лэнс впервые сообщил о проблемах с желудком во время Гран-при России, а впоследствии он несколько раз сдал отрицательный тест на коронавирус. Тесты проводились в соответствии с протоколами «Рейсинг Пойнт» и ФИА.



Перед прибытием в Германию тест Стролла также показал отрицательный результат. Симптомы расстройства желудка вернулись в субботу, что вынудило Лэнса отказаться от участия в гонке и остаться в своём доме на колесах подальше от паддока. Он проконсультировался с врачом, который не считал, что его симптомы указывают на коронавирус, и не посоветовал ему пройти ещё один тест. Основываясь на этой клинической оценке, в тот момент у нас не было необходимости информировать ФИА о характере заболевания.



После этого Лэнс улетел домой в Швейцарию на частном самолёте в воскресенье утром. В соответствии с расширенным протоколом команды, согласно которому все члены коллектива проходят тестирование по возвращении с этапа, Лэнс прошёл тест на COVID-19 дома и получил положительный результат на следующий день. Он продолжал изолироваться в течение 10 дней в соответствии с местными правилами. В понедельник, 19 октября, он сдал отрицательный тест на коронавирус и примет участие в Гран-при Португалии.



Все члены команды после Гран-при Айфеля вернулись в Великобританию частным рейсом, и все их тесты дали отрицательный результат, как после гонки в Германии, так и последние, которые были пройдены в преддверии Гран-при Португалии», — гласит заявление Зафнауэра на официальном сайте команды.