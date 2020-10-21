Бывший гонщик Формулы-1 россиянин Виталий Петров будет приглашённым стюардом на Гран-при Португалии. Об этом сообщил журналист Globo Рафаэль Лопес. ФИА подтвердила эту информацию — Петров указан в первом официальном документе ФИА, посвящённом Гран-при Португалии.



Петров провёл в Формуле-1 три сезона (2010–2012). Лучшим результатом стало 10-е место по итогам сезона-2011. Тогда он принёс «Лотусу» 37 очков. Что касается отдельных выступлений в гонке, то лучшим стал Гран-при Австралии 2011 года — россиянин финишировал на третьем месте, уступив лишь Себастьяну Феттелю на «Ред Булл» и Льюису Хэмилтону, представлявшему тогда «Макларен».



Гран-при Португалии впервые в истории Формулы-1 пройдёт на трассе в Портимане. Этап состоится 23-25 октября.



Лидером чемпионата перед Гран-при Португалии является шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. На предстоящей гонке он может превзойти рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Гран-при.