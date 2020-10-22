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«Последняя глава закрыта». Грожан объявил, что покинет «Хаас»

«Последняя глава закрыта». Грожан объявил, что покинет «Хаас»
Авто / Формула-1 0

Французский пилот Ромен Грожан подтвердил, что покинет команду «Хаас» в конце нынешнего сезона. На своей странице в «Фейсбуке» он оставил прощальное послание для американского коллектива.

«Последняя глава закрыта, и книга закончена.

Я был с командой «Хаас» с первого дня. За пять лет мы прошли через взлёты и падения, набрали 110 очков в 92 гонках, но путешествие того стоило. Я многому научился, стал лучше как пилот и человек.
Надеюсь, что также помог людям в команде стать лучше. Это, наверное, моя самая большая гордость. Больше, чем любая из сумасшедших первых гонок в 2016 году или четвёртое место на Гран-при Австрии в 2018-м.

Я желаю команде всего наилучшего», — написал Грожан.

Напомним, ранее появилась информация, что пилотами «Хааса» в следующем сезоне станут Никита Мазепин и Мик Шумахер.

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