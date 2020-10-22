Штайнер прокомментировал уход Грожана и Магнуссена из «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поблагодарил пилотов команды Ромена Грожана и Кевина Магнуссена за вклад в развитие команды. Сегодня, 22 октября, оба гонщика подтвердили, что покидают американский коллектив в конце сезона-2020.
«Я хочу поблагодарить и Ромена, и Кевина за их упорный труд и приверженность команде «Хаас» в течение последних нескольких сезонов.
Ромен был фундаментальной частью нашего проекта, поскольку мы стремились привлечь на борт пилота, обладающего как скоростью, так и опытом. Его результаты в начале 2016 года были справедливой наградой не только за его собственный талант, но и за огромное количество усилий, которые команда приложила, чтобы быть в пелотоне в том сезоне.
Когда через сезон к нам присоединился Кевин, мы немедленно начали набирать очки обеими машинами, и, конечно же, нельзя забывать первый двойной финиш в зачётной десятке в Монако. У нас много хороших воспоминаний. Особенно о сезоне 2018 года, когда мы заняли пятое место в Кубке конструкторов в своём третьем сезоне. Ромен и Кевин сыграли значительную роль в этом успехе.
Конечно, в сезоне 2020 года ещё много гонок. Без сомнения, это был непростой год, но оба гонщика выложились на полную за рулём VF-20. Мы ценим их вклад и опыт, которые они продолжат отдавать команде до финальной гонки в Абу-Даби», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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