«Я не обеспокоен». Расселл опроверг слухи о возможной замене на Переса

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл заверил, что сохранил своё место в команде на сезон-2021 Формулы-1. Ранее появилась информация, что команда может отказаться от услуг Расселла в пользу Серхио Переса.



«У меня есть контракт на следующий год. С приходом новых владельцев ничего не изменилось в плане контракта. Я ещё не общался с новыми владельцами насчёт этого, потому что с моей стороны нет никакой озабоченности. В этот уик-энд все будут здесь, и я уверен, что все слухи будут развеяны, но я не обеспокоен. Я буду на стартовой решётке следующего сезона с „Уильямсом“.



Очевидно, что всегда есть слухи. Полагаю, СМИ нравится их развивать. Спекуляции понятны, ведь сейчас за места сражаются многие классные гонщики — Серхио, оба гонщика „Хааса“, Хюлькенберг. Так что слухи будут всегда. К сожалению, в Формуле-1 не обязательно всегда есть место для каждого, кто заслуживает быть здесь», — приводит слова Расселла RaceFans.

Racer: Расселл начал поиски места на сезон-2021 на фоне слухов о потере места в «Уильямсе»