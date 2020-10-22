Перес: уверен, что продолжу выступать в Формуле-1
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, который пока остаётся без контракта на 2021 год, убеждён, что ему удастся продолжить карьеру в самой престижной гоночной серии.
«Я намерен оставаться в Формуле-1. Я не заинтересован в иных вариантах. Убеждён, что продолжу выступать в Ф-1. Мне 30 лет, я на пике карьеры, так что мне сложно представить, что буду заниматься чем-то другим, в то время, когда чувствую, что лучшие годы впереди. Так что цель — остаться в Формуле-1», — приводит слова мексиканца Planet F1.
Напомним, Серхио Перес остался без контракта на 2021 год, после того как четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель подписал соглашение с командой, которая со следующего сезона получит статус заводской и будет называться «Астон Мартин».
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