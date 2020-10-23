Ферстаппен назвал Стролла «дебилом» и «монголом»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не выбирал выражений, комментируя аварию с гонщиком «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом во время тренировки Гран-при Португалии.

По радиосвязи нидерландец назвал Лэнса «дебилом».

«Что с этим парнем, он слепой? Что с ним не так? Боже, что за дебил. Да, у меня есть повреждения. Что за, что за монгол, клянусь», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

На стартовой прямой Ферстаппен попробовал обогнать Стролла, предполагая, что тот закончил свой быстрый круг. Однако Лэнс пошёл на второй круг и не собирался пропускать пилота «Ред Булл». В итоге к первому повороту Стролл был чуть впереди, однако Макс продолжал считать, что коллега его пропустит. Тем не менее Стролл повернул влево, и Ферстаппен врезался в его болид.