Ферстаппен назвал Стролла «дебилом» и «монголом»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не выбирал выражений, комментируя аварию с гонщиком «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом во время тренировки Гран-при Португалии.
По радиосвязи нидерландец назвал Лэнса «дебилом».
«Что с этим парнем, он слепой? Что с ним не так? Боже, что за дебил. Да, у меня есть повреждения. Что за, что за монгол, клянусь», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
На стартовой прямой Ферстаппен попробовал обогнать Стролла, предполагая, что тот закончил свой быстрый круг. Однако Лэнс пошёл на второй круг и не собирался пропускать пилота «Ред Булл». В итоге к первому повороту Стролл был чуть впереди, однако Макс продолжал считать, что коллега его пропустит. Тем не менее Стролл повернул влево, и Ферстаппен врезался в его болид.
Видео: странная авария Ферстаппена и Стролла на тренировке Гран-при Португалии
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