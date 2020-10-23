Стролл объяснил, как произошло столкновение с Ферстаппеном
Канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал столкновение с голландским пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во второй пятничной тренировке Гран-при Канады.
«В инциденте с Максом нам просто не повезло. Мы поговорили и всё прояснили. Не думаю, что Макс ожидал, что я пойду на второй быстрый круг, а я в свою очередь не ожидал, что кто-то окажется бок о бок со мной в первом повороте. Он дал мне проехать вперёд в последнем повороте предыдущего круга, и я думал, что он отстанет, чтобы создать разрыв, а в итоге мы оказались рядом, чего не ожидал никто из нас. У стюардов всё это было разъяснено, так что мы можем провести черту и двигаться дальше», — приводит слова Стролла пресс-служба «Рейсинг Пойнт».
Ферстаппен назвал Стролла «дебилом» и «монголом»
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