По итогам двух тренировок Гран-при Португалии удалено 125 кругов

Стюарды Гран-при Португалии установили своеобразный рекорд. По итогам двух сессий они удалили 125 кругов за нарушение границ трассы в первом и четвёртом поворотах, сообщает Motorsport Week.

65 кругов в первой (29 за первый поворот и 36 за четвертый) и 60 во второй (14 в первом и 46 в четвёртом повороте). Наибольшую небрежность проявил пилот «Ред Булл» Александер Албон, лишившийся 15 кругов.

Напомним, лучшие время, как в первой, так и во второй тренировочной сессии Гран-при Португалии показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Этап в Португалии проводится впервые за много лет. Изначально он не входил в календарь чемпионата мира Формулы-1 2020 года, но после серьёзных изменений, связанных с пандемией коронавируса, в Ф-1 приняли решение воспользоваться трассой в Портимане.