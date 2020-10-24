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Под Выборгом в результате покушения застрелен отец Виталия Петрова

Под Выборгом в результате покушения застрелен отец Виталия Петрова
Авто / Формула-1

Отец первого российского гонщика Формулы-1 Виталия Петрова Александр Петров скончался после покушения, произошедшего в его коттедже под Выборгом в посёлке Великое, сообщает 47news. Неизвестный использовал огнестрельное оружие. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Александр Петров — известный выборгский бизнесмен, муниципальный депутат. Александру Петрову принадлежало несколько крупных предприятий. Кроме того, он был совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания». Петров-старший активно помогал развитию автоспортивной карьеры сына, когда Виталий находился на пути к Формуле-1.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Александра Петрова.

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