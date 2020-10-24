Ферстаппен раскритиковал условия на трассе во время квалификации Гран-при Португалии
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат, который он показал в квалификации Гран-при Португалии.
«Весь уик-энд был действительно непростым, трудно заставить шины работать. Помимо этого мешал скользкий асфальт. Можно было пилотировать лишь по одной траектории. Это немного мешало на протяжении всей квалификации. Я показал своё лучшее время круга в первом сегменте и после этого не мог его повторить просто потому, что у меня не было такого же сцепления с трассой. Казалось, нам было немного труднее держать шины в рабочем диапазоне.
Было бы лучше пилотировать на трассе, когда работают шины и есть держак. Сегодня лично я не мог атаковать. Это словно пилотировать по льду. Немного обидно», — приводит слова Ферстаппена F1i.
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