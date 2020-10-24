Леклер пообещал идти на старте до конца и верит, что «Феррари» не провалится в гонке

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Португалии и выразил надежду, что в гонке он не потеряет скорость так, как это произошло на Гран-при Айфеля.



«Мы не ожидали этого. Ожидали чуть лучшего результата, чем обычно, учитывая четвёртое место на „Нюрбургринге“, но то, что мы будем так близко к поулу, стало сюрпризом. Всегда можно выжать больше, но я доволен своим кругом.



Здесь в первом повороте нужно иметь яйца и идти до конца, что я и попробую сделать. Надеюсь, грязная сторона решётки не помешает. Я верю, что шины „медиум“ — хороший выбор для старта. Единственным непростым моментом станет стар, но мы точно не узнаем, пока не стартуем.



На „Нюрбургринге“ у нас были большие проблемы с гранулированием, но там были несколько другие условия, было намного прохладнее, но я не думаю, что завтра мы ожидаем схожие проблемы. Возможно, мы ошибаемся, но я думаю, что всё должно быть намного легче», — приводит слова Леклера GPFans.