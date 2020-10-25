Вольф готов поддержать предложение «Ред Булл» по заморозке развития моторов

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что готов поддержать предложение «Ред Булл» по заморозке развития силовых установок Формулы-1 с 2022 года и до вступления в силу новых правил по моторам.



«Думаю, они не слишком стремятся вернуться к статусу команды-клиента. Я верю, что „Хонда“ проделала очень хорошую работу и что у них есть разработки, которые придают „Ред Булл“ уверенность. Вместе с тем я понимаю, что они не хотят вступать в войну бюджетов с другими поставщиками и тратить деньги на развитие двигателей. Их предложение разумное, я бы хотел его поддержать. Думаю, „Ред Булл“ — невероятно важный бренд для Формулы-1, и мы должны сделать всё, чтобы сохранить две команды в Формуле-1 и помочь им с вариантом, при котором у них фактически статус заводской команды», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.