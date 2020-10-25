Вольф: для «Уильямса» не будет последствий, если они не оставят Расселла

Глава «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что команда «Уильямс», эксплуатирующая двигатели немецкого производителя, не столкнётся с последствиями, даже если примет решение расстаться с воспитанником молодёжной программы «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

«Никаких последствий. У нас пятилетний контракт на поставку моторов, эти вещи разделены. Есть контракты, которые ценятся, мы уважаем обязательства. Рад, что у нас есть три клиента на следующий год. Уважаю независимость „Уильямса“, как и любой другой команды. Всё это их решение. Иногда финансовая составляющая берёт верх над спортивной. Это никак не навредит нашим отношениям, но, конечно, мы будем разочарованы», — приводит слова Вольфа Nextgen-Auto.

Напомним, в СМИ ходят слухи, что по завершении сезона Джордж Расселл покинет «Уильямс», а его место займёт Серхио Перес.