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Ди Реста раскритиковал Окона и не исключил, что его место в «Рено» займёт Гасли

Ди Реста раскритиковал Окона и не исключил, что его место в «Рено» займёт Гасли
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Пол ди Реста высказался о будущем пилота «Рено» Эстебана Окона и гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли. По его словам, нельзя исключать, что Гасли в конечном счёте окажется в Энстоуне, где заменит соотечественника.

«Риккардо на данный момент на пике формы. Он как-то перезарядился и говорит об этом открыто. У Окона была отличная возможность заявить о себе на фоне Риккардо и показать себя „Мерседесу“. Не стоит забывать, что Вольф по-прежнему менеджер Эстебана. Француз мог бы в какой-то момент заменить Хэмилтона. Но он делает недостаточно. Он дал понять, что „Мерседес“ не может на него полагаться.

В «Рено» по-прежнему поддерживают Окона, но, с учётом происходящего в «Ред Булл», понимаю, что Ален Прост может вести переговоры в паддоке. Это нервирует Окона. Думаю, если он выпадет из Формулы-1 в этот раз, то уже не вернётся", — приводит слова Ди Ресты Planet F1.

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