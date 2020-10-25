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Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии Формулы-1, Гасли — 5-й, Квят — 19-й

Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии Формулы-1, Гасли — 5-й, Квят — 19-й
Авто / Формула-1 0

На трассе «Портиман» завершился Гран-при Португалии. Его победителем стал Льюис Хэмилтон, одержавший 92-ю победу в карьере и ставший рекордсменом по количеству побед в Формуле-1. Второе место занял его напарник Валттери Боттас, третьим финишировал Макс Ферстаппен. Сразу после старта в лидеры вырвался Карлос Сайнс, использовавший более мягкие шины, но как только Боттас и Хэмилтон прогрели покрышки «медиум», то вернулись вперёд, а затем Льюис опередил Валттери и оторвался от финна.

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 19-м, в ходе гонки получив штраф в пять секунд за нарушение лимитов трассы. Напарник Квята Пьер Гасли стал пятым.

Формула-1. Гран-при Португалии. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 66 кругов
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +25,592
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +34,508
4. Шарль Леклер («Феррари») — +65,312
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1 круг
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1 круг
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
8. Эстебан Окон («Рено») — +1 круг
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг
10. Себастьян Феттель («Феррари») — +1 круг
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг
12. Александер Албон («Ред Булл») — +1 круг
13. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») — +1 круг
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг
16. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг
18. Николас Латифи («Уильямс») — +1 круг
19. Даниил Квят («Альфа Таури») — +2 круга
20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал.

Формула-1 2020. Этап 12, Портиман, Португалия
Гран-при Португалии. Гонка
25 октября 2020, воскресенье. 16:10 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:29:56.828
2
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+25.592
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+34.508
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