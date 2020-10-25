Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии Формулы-1, Гасли — 5-й, Квят — 19-й

На трассе «Портиман» завершился Гран-при Португалии. Его победителем стал Льюис Хэмилтон, одержавший 92-ю победу в карьере и ставший рекордсменом по количеству побед в Формуле-1. Второе место занял его напарник Валттери Боттас, третьим финишировал Макс Ферстаппен. Сразу после старта в лидеры вырвался Карлос Сайнс, использовавший более мягкие шины, но как только Боттас и Хэмилтон прогрели покрышки «медиум», то вернулись вперёд, а затем Льюис опередил Валттери и оторвался от финна.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 19-м, в ходе гонки получив штраф в пять секунд за нарушение лимитов трассы. Напарник Квята Пьер Гасли стал пятым.



Формула-1. Гран-при Португалии. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 66 кругов

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +25,592

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +34,508

4. Шарль Леклер («Феррари») — +65,312

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1 круг

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1 круг

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

8. Эстебан Окон («Рено») — +1 круг

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг

10. Себастьян Феттель («Феррари») — +1 круг

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

12. Александер Албон («Ред Булл») — +1 круг

13. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг

14. Джордж Расселл («Уильямс») — +1 круг

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг

16. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг

18. Николас Латифи («Уильямс») — +1 круг

19. Даниил Квят («Альфа Таури») — +2 круга

20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал.