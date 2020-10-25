Перес признан гонщиком дня на Гран-при Португалии Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Португалии на стационарной трассе «Алгарве». Больше всего голосов получил пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, представляющий Мексику. Мексиканец показал в квалификации пятый результат. На старте гонки Серхио боролся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном за место в лидирующей группе, однако гонщики столкнулись, после чего Перес оказался последним и совершил пит-стоп. Ближе к финишу Серхио вышел на пятое место, но не удержал, в итоге придя вслед за Пьером Гасли и Карлосом Сайнсом.
На подиум Гран-при Португалии Формулы-1 поднялись гонщики «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас, а также голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Россиянин Даниил Квят закончил гонку 19-м.
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