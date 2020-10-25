Стролл — о столкновении с Норрисом: у меня были доли секунды на принятие решения

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал итоги Гран-при Португалии. Стролл сошёл с дистанции после столкновения с Ландо Норрисом.



«Жаль, что мне пришлось сойти с дистанции, потому что у нас был отличный темп. Я отыграл несколько позиций на первом отрезке и мог побороться за очки.



Столкновение с Ландо получилось странным. Я пытался понять, куда он поедет в первом повороте — влево или вправо, но он оставался на средине трассы так что у меня были доли секунды на принятие решения. Я в итоге выбрал внешний радиус и заехал на поребрик. Когда я повернул, мне показалось, что я впереди, но там не оказалось места для двух машин. Я повредил болид и не мог продолжать гонку, поэтому я сошёл.



В остальном мне очень понравилась трасса, я хотел бы снова увидеть её в календаре чемпионата. Этот день нужно поскорее забыть. Надеюсь, в Имоле всё сложится иначе», — приводит слова Стролла официальный сайт команды.