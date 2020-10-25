Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Стролл — о столкновении с Норрисом: у меня были доли секунды на принятие решения

Стролл — о столкновении с Норрисом: у меня были доли секунды на принятие решения
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал итоги Гран-при Португалии. Стролл сошёл с дистанции после столкновения с Ландо Норрисом.

«Жаль, что мне пришлось сойти с дистанции, потому что у нас был отличный темп. Я отыграл несколько позиций на первом отрезке и мог побороться за очки.

Столкновение с Ландо получилось странным. Я пытался понять, куда он поедет в первом повороте — влево или вправо, но он оставался на средине трассы так что у меня были доли секунды на принятие решения. Я в итоге выбрал внешний радиус и заехал на поребрик. Когда я повернул, мне показалось, что я впереди, но там не оказалось места для двух машин. Я повредил болид и не мог продолжать гонку, поэтому я сошёл.

В остальном мне очень понравилась трасса, я хотел бы снова увидеть её в календаре чемпионата. Этот день нужно поскорее забыть. Надеюсь, в Имоле всё сложится иначе», — приводит слова Стролла официальный сайт команды.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020