Самарин и Мове разошлись во мнениях по поводу перспектив Квята

Российский гонщик Даниил Мове полагает, что его соотечественник Даниил Квят в конце нынешнего сезона покинет команду «Альфа Таури» и Формулу-1.
«Я думаю, что, к сожалению, Квят не останется в Формуле-1. На мой взгляд, это не связано с его талантами и умениями. Мир «Королевских гонок» сложный, и там играют роль не только скорость, но и то, как подходят машины, есть ли баланс в команде и так далее. Это не год Дани, и не всё у него сложилось так, как могло. Хотя он, безусловно, талантливый и быстрый парень», — приводят слова Мове «Известия».
Иного мнения придерживается другой российский пилот Иван Самарин.
«У него есть перспективы остаться в Формуле-1 даже после такого сезона. Даня чуть провалился после того, как руководство «Ред Булл» предпочло попробовать в первой команде Албона, а не дать ему второй шанс. Но надо продолжать работать и смотреть вперёд», — отметил он.
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