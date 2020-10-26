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Самарин и Мове разошлись во мнениях по поводу перспектив Квята

Самарин и Мове разошлись во мнениях по поводу перспектив Квята
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик Даниил Мове полагает, что его соотечественник Даниил Квят в конце нынешнего сезона покинет команду «Альфа Таури» и Формулу-1.

«Я думаю, что, к сожалению, Квят не останется в Формуле-1. На мой взгляд, это не связано с его талантами и умениями. Мир «Королевских гонок» сложный, и там играют роль не только скорость, но и то, как подходят машины, есть ли баланс в команде и так далее. Это не год Дани, и не всё у него сложилось так, как могло. Хотя он, безусловно, талантливый и быстрый парень», — приводят слова Мове «Известия».

Иного мнения придерживается другой российский пилот Иван Самарин.

«У него есть перспективы остаться в Формуле-1 даже после такого сезона. Даня чуть провалился после того, как руководство «Ред Булл» предпочло попробовать в первой команде Албона, а не дать ему второй шанс. Но надо продолжать работать и смотреть вперёд», — отметил он.

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