Экс-пилот Ф-1 защитил Ферстаппена, которого критикуют за использования слова «монгол»
Бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс признался, что не готов присоединиться к критике гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, которого упрекают за то, что он назвал пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла «монголом», пытаясь придать этому негативный окрас.
«Эти критики просто рыцари-моралисты. Но как вы думаете общаются друг с другом футболисты не на камеру? Такое случается. Все пилоты одинаковы, но не все нажимают кнопку эфира. Посмотрите Netflix. Как там общаются все эти рэперы. Послушайте, что они говорят», — приводит слова Ламмерса GPblog.
Напомним, что в Министерстве культуры Монголии отреагировали на слова Ферстаппена и призвали его извиниться. В «Ред Булл» также сделали замечание своему нидерландскому пилоту.
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