Этап Формулы-1 в Имоле пройдёт без зрителей

Гран-при Эмилии-Романьи на трассе в Имоле пройдёт без зрителей, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ситуация с пандемией коронавируса не позволила организаторам гонки допустить болельщиков на трибуны. Ранее планировалось, что на этапе будет присутствовать 13 тысяч зрителей.
Этап в Имоле пройдёт впервые с 2006 года, когда эта гонка называлась Гран-при Сан-Марино. Это будет уже третья гонка в сезоне-2020 Формулы-1 на территории Италии — ранее состоялись Гран-при Италии в Монце и Гран-при Тосканы в Муджелло.
Этап в Имоле будет проведён в двухдневном формате. 31 октября утром состоится единственная сессия свободных заездов, она стартует в 12:00 мск и будет длиться 1,5 часа. Затем в 16:00 мск начнётся квалификация. Гонка в воскресенье, 1 ноября, стартует в 15:10 мск.
- 28 октября 2020
-
18:37
-
17:31
-
16:56
-
15:42
-
14:58
-
14:07
-
13:58
-
13:47
-
13:36
-
13:18
-
11:52
-
10:29
-
09:02
-
09:00
-
01:02
-
00:02
- 27 октября 2020
-
22:29
-
22:06
-
20:39
-
19:57
-
18:59
-
17:53
-
16:24
-
15:15
-
14:47
-
14:10
-
13:09
-
12:52
-
11:14
-
10:41
-
10:01
-
09:00
-
00:56
- 26 октября 2020
-
23:55
-
22:52