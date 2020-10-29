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Журналист ESPN: переход Переса в «Ред Булл» кажется неизбежным. Шансы — 90%

Журналист ESPN: переход Переса в «Ред Булл» кажется неизбежным. Шансы — 90%
Авто / Формула-1 0

Журналист ESPN Адаль Франко поделился со своими подписчиками в «Твиттере» информацией о возможной контракте мексиканского пилота Серхио Переса с «Ред Булл».

«Я должен очень осторожно относиться к поступающей ко мне информации. У меня до сих пор нет двойного подтверждения, что не позволяет мне его заверить. Но переход Чеко Переса в «Ред Булл» кажется неизбежным. Мне говорят, что шансы — 90%», — написал Франко.

Напомним, Серхио пока не имеет контракта на следующий сезон. В конце года он покинет команду «Рейсинг Пойнт», которая сменит название на «Астон Мартин». Место Переса займёт четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель.

Перес не единственный кандидат на замену Александера Албона в «Ред Булл». В Милтон-Кейнсе также рассматривают возможность пригласить немца Нико Хюлькенберга.

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