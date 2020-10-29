Источник: двигатели «Мерседеса» в 2021 году могут стать мощнее на 20 л.с.
Производителям силовых установок в Формуле-1 запрещено модернизировать их в нынешнем сезоне, но работа по моторам следующего года продолжается. Как пишет журналист итальянской версии Motorsport Франк Нуньес, представителям «Мерседеса» удалось найти решения, за счёт которых их двигатель может получить прибавку в 20 лошадиных сил.
Сообщается, что в Бриксворте уже провели успешные испытания силовых установок на сезон-2021. По словам Нуньеса, прибавку можно было получить различными способами – используя иные сплавы, другую камеру сгорания или модернизировав управление гибридной составляющей.
Напомним, в настоящее время в Ф-1 обсуждается предложение команды «Ред Булл» о полной заморозке на доработку двигателя с сезона-2022.
- 29 октября 2020
-
10:45
-
10:17
-
09:04
-
01:00
-
00:01
- 28 октября 2020
-
22:55
-
21:58
-
20:35
-
19:51
-
18:58
-
18:37
-
17:31
-
16:56
-
15:42
-
14:58
-
14:07
-
13:58
-
13:47
-
13:36
-
13:18
-
11:52
-
10:29
-
09:02
-
09:00
-
01:02
-
00:02
- 27 октября 2020
-
22:29
-
22:06
-
20:39
-
19:57
-
18:59
-
17:53
-
16:24
-
15:15
-
14:47
Партнерский контент