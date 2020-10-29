Источник: двигатели «Мерседеса» в 2021 году могут стать мощнее на 20 л.с.

Производителям силовых установок в Формуле-1 запрещено модернизировать их в нынешнем сезоне, но работа по моторам следующего года продолжается. Как пишет журналист итальянской версии Motorsport Франк Нуньес, представителям «Мерседеса» удалось найти решения, за счёт которых их двигатель может получить прибавку в 20 лошадиных сил.



Сообщается, что в Бриксворте уже провели успешные испытания силовых установок на сезон-2021. По словам Нуньеса, прибавку можно было получить различными способами – используя иные сплавы, другую камеру сгорания или модернизировав управление гибридной составляющей.



Напомним, в настоящее время в Ф-1 обсуждается предложение команды «Ред Булл» о полной заморозке на доработку двигателя с сезона-2022.