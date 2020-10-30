Райкконен прокомментировал решение провести в Формуле-1 19-й сезон

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал продление контракта с командой на 2021 год.
«Для меня „Альфа Ромео“ — больше, чем команда, это словно вторая семья. Здесь по-прежнему так много людей, которые окружали меня, когда я дебютировал в Формуле-1 в 2001 году. Здесь в команде уникальная атмосфера, которая придаёт мне дополнительную мотивацию продолжать выступления в следующем году — это будет мой уже 19-й сезон в спорте.
Я не был бы здесь, если бы не верил в проект команды и в то, чего мы можем добиться вместе. Эта команда ценит упорную работу, а не слова, что очень хорошо соответствует моему стилю. С нетерпением жду следующего года и надеюсь, что мы сделаем некоторые шаги вперёд ближе к лидерам средней группы», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
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