Квят — о своём будущем в Формуле-1: никаких новостей, никаких обновлений

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что у него нет никакой новой информации насчёт того, останется ли он в Формуле-1 на сезон-2021. Считается, что россиянина может заменить японский новичок Юки Цунода или таиландец Александер Албон, если его понизят из «Ред Булл».



«Я просто иду от гонки к гонке. Никаких новостей, никаких обновлений. Просто выполняю каждую гонку свою работу так хорошо, как могу. Это всё, что мне остаётся делать», — заявил Квят в интервью официальному сайту Формулы-1.



Также Даниил оценил шансы «Альфа Таури» побороться с «Феррари» за шестое место в Кубке конструкторов: «Мы попробуем, но я не думаю об этом слишком много. Важнее сосредоточиться на своей гонке, набрать как можно больше очков, а остальное придёт».