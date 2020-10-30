Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят — о своём будущем в Формуле-1: никаких новостей, никаких обновлений

Квят — о своём будущем в Формуле-1: никаких новостей, никаких обновлений
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что у него нет никакой новой информации насчёт того, останется ли он в Формуле-1 на сезон-2021. Считается, что россиянина может заменить японский новичок Юки Цунода или таиландец Александер Албон, если его понизят из «Ред Булл».

«Я просто иду от гонки к гонке. Никаких новостей, никаких обновлений. Просто выполняю каждую гонку свою работу так хорошо, как могу. Это всё, что мне остаётся делать», — заявил Квят в интервью официальному сайту Формулы-1.

Также Даниил оценил шансы «Альфа Таури» побороться с «Феррари» за шестое место в Кубке конструкторов: «Мы попробуем, но я не думаю об этом слишком много. Важнее сосредоточиться на своей гонке, набрать как можно больше очков, а остальное придёт».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020