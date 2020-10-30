Перес признался, что «Ред Булл» для него один из вариантов продолжения карьеры

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, который продолжает пребывать в поиске команды на следующий сезон, признался, что вариант с выступлением за «Ред Булл» по-прежнему для него открыт.

«Я не исключаю варианта с „Ред Булл“. Пока они не подтвердили состав, они в числе вариантов. Это касается и других команд, состав в которых не подтверждён. Время уходит, и на следующий год остаётся очень немного вариантов.

Могу ли я смириться с ролью второго пилота «Ред Булл»? Не думал о таких деталях. Статус второго номера получаешь на трассе. Удивлюсь, если есть команды, которые сразу же говорят новобранцу, что он номер два. Мне нужно принять решение в ближайшем будущем, чтобы не остаться за бортом чемпионата в 2021 году. Рассматриваю все варианты и не могу тянуть слишком долго", — приводит слова Переса RaceFans.