Перес признался, что «Ред Булл» для него один из вариантов продолжения карьеры

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, который продолжает пребывать в поиске команды на следующий сезон, признался, что вариант с выступлением за «Ред Булл» по-прежнему для него открыт.
«Я не исключаю варианта с „Ред Булл“. Пока они не подтвердили состав, они в числе вариантов. Это касается и других команд, состав в которых не подтверждён. Время уходит, и на следующий год остаётся очень немного вариантов.
Могу ли я смириться с ролью второго пилота «Ред Булл»? Не думал о таких деталях. Статус второго номера получаешь на трассе. Удивлюсь, если есть команды, которые сразу же говорят новобранцу, что он номер два. Мне нужно принять решение в ближайшем будущем, чтобы не остаться за бортом чемпионата в 2021 году. Рассматриваю все варианты и не могу тянуть слишком долго", — приводит слова Переса RaceFans.
- 30 октября 2020
-
19:12
-
19:01
-
18:01
-
17:59
-
17:51
-
17:42
-
15:55
-
15:29
-
15:02
-
14:33
-
13:15
-
12:08
-
11:28
-
11:23
-
11:13
-
11:08
-
11:04
-
10:26
-
09:06
-
00:58
- 29 октября 2020
-
23:58
-
22:58
-
21:43
-
20:34
-
19:44
-
19:03
-
17:32
-
16:41
-
15:16
-
14:19
-
13:42
-
12:51
-
11:52
-
10:45
-
10:17