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Гасли посвятил специальный дизайн шлема Сенне

Гасли посвятил специальный дизайн шлема Сенне
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли подготовил особенный дизайн шлема к Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт в Имоле на автодроме имени Энцо и Дино Феррари. Гасли фактически воссоздал дизайн шлема, в котором выступал трёхкратный чемпион мира Айртон Сенна, погибший во время Гран-при Сан-Марино в Имоле в 1994 году.

«Посвящение Айртону в этот уик-энд. Вспоминаю своего кумира с помощью этого специального шлема. Легенд никогда не забывают», — написал Гасли в «Твиттере».

Посмотреть фотографии шлема можно в твиттер-аккаунте Пьера Гасли.

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