«Это сюрприз». Хэмилтон прокомментировал идею о потолке зарплат для гонщиков Ф-1

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал недавнюю новость, согласно которой руководители команд Формулы-1 уже согласовали введениt потолка зарплат гонщиков. Ожидается, что пилоты одной команды с 2023 года смогут зарабатывать в общей сложности не более 30 миллионов евро. Однако на данный момент это решение ещё не утверждено.
«Для нас, пилотов, это сюрприз. Мы слышали о такой идее некоторое время назад. Возможно, во Франции год назад, но с тех пор впервые услышали на этой неделе. Думаю, важно, чтобы GPDA плотно работала с Ф-1 и была вовлечена в обсуждения», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
Считается, что по нынешнему контракту с «Мерседесом» пилот зарабатывает от 30 до 35 млн евро и хочет увеличения этой суммы. При этом Хэмилтон заверил, что затягивание его переговоров о новом контракте никак не связано со свежей идеей введения лимита.
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