Норрис заверил, что никто не заставлял его извиниться перед Хэмилтоном

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис подтвердил, что на днях принёс извинения в соцсетях именно пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. До этого Норрис заявил, что не придаёт особого значения рекордной 92-й победе Хэмилтона в Формуле-1, так как благодаря своей машине Льюис борется в гонках всего с одним-двумя соперниками. Ладно заверил, что идея извиниться принадлежала ему самому.



«Я сильно уважаю Льюиса и просто не выбрал правильные для контекста слова. Я лично перед ним извинился, отправив сообщение. Не знаю, знал ли он про это, но я в любом случае не имел в виду ничего плохого, не собирался выставлять его в плохом свете. Я уважаю его достижения. Они потрясающие, без вопросов. Я сказал, что сказал, извинился и двигаюсь дальше.



Я всё сделал по своей инициативе, никто на меня не давил, никто ничего мне не говорил. Просто я проснулся с утра, посмотрел в соцсети и увидел, что плохих комментариев о сказанном мною гораздо больше, чем хороших. Я никогда не подразумевал, чтобы мои слова интерпретировали таким образом или неверно вырывали из контекста, особенно в адрес Льюиса. Я увидел, как всё идёт, и мне стало нехорошо, ведь я не тот человек, который хочет кого-либо в чём-то обвинять или не уважает подобного гонщика. Так что я решил написать такой твит и просто извиниться, а также отправить сообщение Льюису.



Мне нравится высказывать своё мнение, но, возможно, я не выбирал правильные слова для всего, что я говорил. Но у меня все равно есть своё мнение, и некоторым людям оно может не понравиться, но мы живём в таком мире», — приводит слова Норриса RaceFans.

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