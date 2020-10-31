«Рейсинг Пойнт» заблокировала участие Алонсо в молодёжных тестах в Абу-Даби
Фернандо Алонсо, который присоединится к «Рено» в 2021 году, хотел уже в этом сезоне опробовать болид французской команды. Cообщалось, что «Рено» планирует попросить ФИА о возможности допустить Алонсо на тесты молодых гонщиков в Абу-Даби, однако, по словам руководителя французской команды, такую возможность в итоге заблокировала команда «Рейсинг Пойнт».
Напомним, к тестам «Пирелли» в Абу-Даби допускаются гонщики, проведшие не более двух Гран-при, а любые исключения должны согласовываться с ФИА.
«Знаем о духе соперничества, но верили, что это возможно. Затем нам помешала одна команда — »Рейсинг Пойнт", поэтому Алонсо не будет на трассе. Это часть спорта", — приводит слова Сириля Абитебуля La Gazzetta dello Sport.
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