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«Рейсинг Пойнт» заблокировала участие Алонсо в молодёжных тестах в Абу-Даби

«Рейсинг Пойнт» заблокировала участие Алонсо в молодёжных тестах в Абу-Даби
Авто / Формула-1 0

Фернандо Алонсо, который присоединится к «Рено» в 2021 году, хотел уже в этом сезоне опробовать болид французской команды. Cообщалось, что «Рено» планирует попросить ФИА о возможности допустить Алонсо на тесты молодых гонщиков в Абу-Даби, однако, по словам руководителя французской команды, такую возможность в итоге заблокировала команда «Рейсинг Пойнт».

Напомним, к тестам «Пирелли» в Абу-Даби допускаются гонщики, проведшие не более двух Гран-при, а любые исключения должны согласовываться с ФИА.

«Знаем о духе соперничества, но верили, что это возможно. Затем нам помешала одна команда — »Рейсинг Пойнт", поэтому Алонсо не будет на трассе. Это часть спорта", — приводит слова Сириля Абитебуля La Gazzetta dello Sport.

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