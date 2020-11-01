Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Квят — четвёртый

На автодроме в Имоле завершился Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Победу в гонке завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику Валттери Боттасу, третьим стал Даниэль Риккардо на «Рено».

Четвёртое место завоевал пилот «Альфа Таури» Даниил Квят. Его напарник Пьер Гасли сошёл на первых кругах гонки из-за технических проблем.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 63 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +5,783

3. Даниэль Риккардо («Рено») — +14,320

4. Даниил Квят («Альфа Таури») — +15,141

5. Шарль Леклер («Феррари») — +19,111

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +19,652

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +20,230

8. Ландо Норрис («Макларен») — +21,131

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +22,224

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +26,398

11. Николас Латифи («Уильямс») — +27,135

12. Ромен Грожан («Хаас») — +32,935

13. Себастьян Феттель («Феррари») — +28,453

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +29,163

15. Александер Албон («Ред Булл») — +57,284

16. Джордж Расселл («Уильямс») — не финишировал

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал

19. Эстебан Окон («Рено») — не финишировал

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — не финишировал.