Тост: Квяту не хватило пары кругов, чтобы завоевать подиум

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи.



«Это фантастические ощущения оказаться здесь, в Имоле, на нашей домашней трассе. Нам понравилась вчерашняя квалификация, потому что она оказалась самой успешной в нынешнем сезоне с четвёртой позицией для Пьера и восьмой для Даниила.



Они оба хорошо начали гонку. Пьера заблокировал Хэмилтон в первом повороте, поэтому его смог обогнать Риккардо, в результате чего Пьер опустился на пятую позицию. К сожалению, отказ радиатора закончил его гонку. Обидно, потому что, уверен, сегодня он мог добиться очень хорошего результата.



Что касается Даниила, то он провёл хорошую гонку. Достаточно долго он шёл на восьмой позиции, пока мы не решили зазвать его в боксы на 14-м круге. С того момента он показывал очень быстрые круги, будучи одним из самых быстрых на трассе. Он хорошо контролировал Сайнса и постепенно сокращал отставание от Албона.



На 55-м круге появилась машина безопасности, и мы решили заменить шины на мягкие, что стало фантастическим решением нашей стратегической группы, потому что это позволило Даниилу обогнать Переса и Албона уже перед первым поворотом, а затем и Леклера. На этом этапе Даниил стал четвёртым, но, к сожалению, гонка закончилась слишком рано — ему не хватило пары кругов, чтобы обогнать Риккардо.



Тем не менее четвёртое место — лучший результат Даниила в нынешнем сезоне, а команда показала хорошие результаты как в квалификации, так и в гонке. Я думаю, что мы хорошо подготовлены к оставшимся гонкам сезона, так что с нетерпением ждём поездки в Стамбул, чтобы продолжить набирать обороты», — приводятся слова Тоста на официальном сайте команды.