«Я знаю это чувство». Грожан поддержал Расселла после нелепой аварии

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл в своём «инстаграме» прокомментировал собственную ошибку в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, когда британец врезался в отбойник, пытаясь прогреть покрышки позади машины безопасности.



«Я никогда не забуду этот день, эту ошибку. Я извлеку уроки, стану сильнее. Я так сильно извиняюсь перед всей командой. Нет никаких оправданий», — написал Расселл.



В комментарии к посту Расселла пришёл французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан, который в своё время попал в аналогичную аварию на Гран-при Азербайджана. Грожан поддержал своего коллегу.



«Парень, я знаю это чувство. Потребуется некоторое время, чтобы забыть об этом, но то, что делаешь, это мега! Продолжай атаковать», — написал Грожан.

Видео: нелепая авария Джорджа Расселла, когда он едет за сейфти-каром