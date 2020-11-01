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«Я знаю это чувство». Грожан поддержал Расселла после нелепой аварии

«Я знаю это чувство». Грожан поддержал Расселла после нелепой аварии
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл в своём «инстаграме» прокомментировал собственную ошибку в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, когда британец врезался в отбойник, пытаясь прогреть покрышки позади машины безопасности.

«Я никогда не забуду этот день, эту ошибку. Я извлеку уроки, стану сильнее. Я так сильно извиняюсь перед всей командой. Нет никаких оправданий», — написал Расселл.

В комментарии к посту Расселла пришёл французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан, который в своё время попал в аналогичную аварию на Гран-при Азербайджана. Грожан поддержал своего коллегу.

«Парень, я знаю это чувство. Потребуется некоторое время, чтобы забыть об этом, но то, что делаешь, это мега! Продолжай атаковать», — написал Грожан.

Видео: нелепая авария Джорджа Расселла, когда он едет за сейфти-каром
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