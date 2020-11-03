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Эксперт: после 14 декабря для Албона всё будет окончено, он сам этого хочет

Эксперт: после 14 декабря для Албона всё будет окончено, он сам этого хочет
Авто / Формула-1 0

Ведущий телеканала RTL Аллард Калфф выразил мнение, что пилот «Ред Булл» Александер Албон сам хочет прекратить сотрудничество с австрийской командой.

«У Албона больше не будет второго шанса. Я бы сказал ему, что он должен наслаждаться своими последними выступлениями, потому что после 14 декабря всё будет окончено. Всё указывает на то, что Алекс сам этого хочет. Именно поэтому у него ничего не получается.

Я фанат Нико Хюлькенберга. Хотел бы увидеть его в «Ред Булл». И я определённо не стал бы делать ставку на Серхио Переса. Что он показал? Хюлькенберг выигрывал гонки на протяжении всей своей карьеры, но не в Формуле-1. Перес иногда был на подиуме в «Королевских гонках». Но это было больше удачей, чем следствием его гоночной мудрости», — приводит слова Калффа GPBlog.

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