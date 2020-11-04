Прорыв Квята вошёл в топ-10 лучших видео Гран-при Эмилии-Романьи с бортовых камер

Пресс-служба Формулы-1 составила топ-10 самых ярких моментов Гран-при Эмилии-Романьи, записанных с бортовых камер. Возглавил рейтинг эпизод с вылетом Макса Ферстаппена, когда у него взорвалась покрышка. Момент красивого прорыва Даниила Квята, который после рестарта прошёл Александера Албона, Серхио Переса и Шарля Леклера, попал на пятую строчку.

Полная версия рейтинга доступна по ссылке. Ниже приведён топ-10 моментов.

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») ломает переднее антикрыло на первом круге

9. Борьба Ромена Грожана («Хаас») и Николаса Латифи («Уильямс») на 59-м круге

8. Борьба Себастьяна Феттеля («Феррари») и Кевина Магнуссена («Хаас») на первом круге

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») проходит Валттери Боттаса («Мерседес»)

6. Старт Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

5. Прорыв Даниила Квята («Альфа Таури») на рестарте

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Ф-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

4. Джордж Рассел («Уильямс») вылетает под сейфти-каром

3. Борьба Серхио Переса («Рейсинг Пойнт») и Александера Албона («Ред Булл»), разворот последнего

2. Даниэль Риккардо («Рено»), Шарль Леклер («Феррари») и Албон обгоняют Магнуссена на 27-м круге

1. Взрыв покрышки на болиде Ферстаппена.