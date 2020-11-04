Алонсо: я вёл переговоры с несколькими командами, но выбрал «Рено» по двум причинам

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо признался, что до подписания контракта с «Рено» вёл переговоры с другими командами.
«Я вёл переговоры с несколькими командами, но контракт с «Рено» всегда был предпочтительным выбором. По двум причинам. Во-первых, с точки зрения ожиданий и коллективного способного подняться от середины пелотона до вершины. Это было очень и очень привлекательно. А во-вторых, потому что я знаю всех в этой команде. Знаю их страсть к гонкам. Я буду выступать за «Рено» в третий раз и чувствовать себя здесь как дома», — цитирует Алонсо Sky Sports.
Фернандо также поделился ожиданиями от своего возвращения в «Королевские гонки».
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«Думаю, что мне сразу удастся набрать свой темп. Хотя я понимаю, что в первых гонках могу столкнуться с трудностями. Не только с точки зрения чистой скорости – но и выполнения всех процедур, кнопок на руле и так далее. Мне потребуется какое-то время.
Не думаю, что буду нацелен на определенный результат до того, как закончить карьеру. Мне кажется, что в автоспорте всё зависит не от твоего возраста, а от времени на круге. И я надеюсь, что мои результаты в ближайшие годы будут конкурентоспособными», — добавил двукратный чемпион.
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