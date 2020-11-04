Алонсо: несмотря на большой опыт, мне нужно готовиться к сезону, ведь я хочу побеждать

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо провёл тесты болида «Рено» 2018 года на автодроме в Бахрейне. Об этом сообщила пресс-служба команды в «Твиттере».



«Несмотря на большой опыт, мне всё равно нужно подготовиться к сезону, потому что я хочу побеждать. Мышцы шеи пока не готовы к таким нагрузкам. Я провожу много тренировок, но ничто не заменит болид Формулы-1. Мне нужно проехать как можно больше километров, именно поэтому я провожу тесты в Бахрейне. Чем больше ты пилотируешь болид Формулы-1, тем лучше», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Рено».



В первый день тестов Фернандо Алонсо проехал 93 круга.



Напомним, в следующем сезоне Фернандо Алонсо вернётся в Формулу-1 и будет выступать в составе «Рено».

Посмотреть фото можно в «твиттере» команды «Рено».