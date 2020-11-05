Булье: Грожан был достаточно хорош, чтобы выигрывать гонки

Бывший гоночный директор «Макларена» и «Лотуса» Эрик Булье поделился мнением о Ромене Грожане.



«Грожан был достаточно хорош. Думаю, он должен был стать победителем Гран-при. Он много раз был на подиуме, доказав, что он способен победить. Думаю, Ромен действительно на это способен. Он выигрывал титулы во всех категориях до Формулы-1. Но в Формуле-1 всё немного сложнее, потому что здесь тебе нужно справляться с давлением и собирать людей возле себя. Кроме того, чтобы добиться успеха, тебе нужно оказаться в нужном месте в нужное время — в правильной команде с правильным мотором.



У РОмена была такая возможность в „Лотусе“. Кими смог собрать команду вокруг себя. Ромен тогда был очень молод, и этот фактор стоит принимать во внимание. Но у Ромена никогда не было нехватки скорости. Возможно, он слишком рано вышел на пик формы, а потом ушёл в команду, в которой уже не мог бороться за подиумы», — приводит слова Булье F1i.