Тото Вольф: Ферстаппен пилотирует лучше, чем на самом деле позволяет машина «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — единственный гонщик в Формуле-1, способный помешать доминированию «Мерседеса». Такой вывод делают не только боссы австрийского коллектива, но и руководитель немецкой команды Тото Вольф.



«Макс делает фантастическую работу. Как бы это сказать? Он пилотирует лучше, чем на самом деле позволяет его машина.

Каждый уик-энд мы видим, как трое амиго возглавляют пелотон (Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Ферстаппен. – Прим. «Чемпионата»). Макс всегда знает, как вцепиться», — приводит слова Вольфа GrandPX со ссылкой на De Telegraaf.

Титулы 2020 года уже недоступны для Ферстаппена, но Вольф полагает, что «Мерседес» в 2021 году должен очень серьёзно отнестись к Максу и команде «Ред Булл», которая всё ещё будет использовать двигатели «Хонда».

«Думаю, «Хонда» хочет закончить свой последний год в качестве поставщика моторов на самой высокой ноте. Она будет очень мотивирована. Это также относится к «Ред Булл» и, конечно же, к Максу», — добавил руководитель «Мерседеса».