Раст выиграл вторую гонку этапа DTM на «Хоккенхаймринге» и стал чемпионом серии

На автодроме «Хоккенхаймринг» завершилась вторая гонка заключительного этапа DTM. Победу одержал Рене Раст. Вторым стал Нико Мюллер, третье место занял Джейми Грин. Экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица финишировал 15-м.
Эта победа позволила Рене Расту завоевать чемпионский титул сезона-2020.
DTM. «Хоккенхаймринг». Вторая гонка
1. Рене Раст (Audi) — 37 кругов
2. Нико Мюллер (Audi) +10,199
3. Джейми Грин (Audi) +13,409
4. Робин Фряйнс (Audi) +16,648
5. Майк Роккенфеллер (Audi) +17,887
6. Лоик Дюваль (Audi) +26,068
7. Джонатан Абердейн (BMW) +32,673
8. Тимо Глок (BMW) +40,451
9. Шелдон Ван Дер Линде (BMW) +40,974
10. Филипп Энг (BMW) +43,244
11. Марко Виттманн (BMW) +48,476
12. Фабио Шерер (Audi) +53,027
13. Харрисон Ньюи (Audi) +56,513
14. Фердинанд Габсбург (Audi) +1.05,095
15. Роберт Кубица (BMW) +1.15,953
16. Лукас Ауэр (BMW) +1 круг.
Общий зачёт
1. Рене Раст (Audi) — 353 очка
2. Нико Мюллер (Audi) — 330 очков
3. Робин Фряйнс (Audi) — 281 очко.
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