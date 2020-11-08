Мир выиграл Гран-при Европы MotoGP и увеличил отрыв в личном зачёте до 37 очков

Сегодня, 8 ноября, состоялась гонка двенадцатого этапа чемпионата мира MotoGP. Победу одержал лидер чемпионата Жоан Мир, вторым финишировал Алекс Ринс, третьим — Пол Эспаргаро.
Основной преследователь Мира в личном зачёте чемпионата мира Фабио Куартараро упал на первом круге, занимая девятое место. В итоге Фабио пришёл к финишу лишь 14-м и теперь отстаёт от Мира на 37 очков за два этапа до конца сезона.
MotoGP. Гран-при Европы. Гонка
1. Жоан Мир (Team Suzuki ECSTAR) — 41.37,297
2. Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — +0,651
3. Пол Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — +1,203
4. Такааки Накагами (LCR Honda IDEMITSU) — +2,194
5. Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — +8,046
6. Джек Миллер (Pramac Racing) — +8,755
7. Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — +10,137
8. Андреа Довициозо (Ducati Team) — +10,801
9. Жоанн Зарко (Hublot Reale Avintia Racing) — +11,550
10. Данило Петруччи (Ducati Team) — +16,803.
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