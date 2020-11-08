Булье высказался о перспективах Алонсо и «Рено»
Бывший руководитель ряда команд Формулы-1 Эрик Булье поделился мыслями о перспективах Фернандо Алонсо после возвращения в Ф-1. По его мнению, двукратный чемпион мира по-прежнему будет конкурентоспособен.
«Я ожидал, что он вернётся. Он выступал в Ле-Мане и дважды победил. Он по-прежнему хочет выиграть гонку „500 миль Индианаполиса“, он концентрируется на этом. Он хочет побеждать, хочет получать вызовы. Уверен, он всё ещё может удивить многих.
Что касается его шансов в следующем сезоне, тандем с «Рено» хороший. У команды были некоторые проблемы в Португалии, так что работы ещё хватает. Но если они продолжат прибавлять, в скором времени команда окажется в топ-3", — приводит слова Булье Marca.
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