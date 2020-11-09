Гасли: сейчас в лучшей форме, чем когда-либо

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями от Гран-при Турции.



«Гонка в Имоле сложилась неудачно. У меня всё получалось в ходе уик-энда — сначала на тренировке, а затем и в квалификации, где я добился лучшего результата в карьере, так что было непросто смириться со сходом. Я мог добиться прекрасного результата, но гонки зачастую непредсказуемы. Знал какое-то время до официального заявления, что останусь в команде на следующий сезон. Рад продолжить работу здесь. У нас хорошая команда, мы слаженно работаем, проводим сильный сезон. До окончания чемпионата ещё четыре этапа, где хочу показать максимум. Продолжаем работать и над решениями для 2021 года, так что эти гонки важны с точки зрения подготовки к следующему сезону.



У нас был короткий перерыв после Имолы, так что я съездил домой и потренировался, избегая любого риска, связанного с заражением COVID-19. Гонка в Турции должна сильно нагрузить мышцы шеи, но сейчас я в лучшей форме, чем когда-либо. Учитывая ограничения, поддерживать физическую форму стало сложнее, чем прежде, но нужно придерживаться всех принятых правил и избегать лишних контактов.



Никогда не гонялся в Стамбуле, как и большинство гонщиков. С интересом жду возможности опробовать конфигурацию трассы. Удалось проехать несколько кругов на симуляторе, повороты кажутся действительно уникальными. Трасса довольно сложная, но мне это нравится. Это возможность попробовать что-то новое», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.