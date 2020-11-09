Гасли: сейчас в лучшей форме, чем когда-либо

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями от Гран-при Турции.
«Гонка в Имоле сложилась неудачно. У меня всё получалось в ходе уик-энда — сначала на тренировке, а затем и в квалификации, где я добился лучшего результата в карьере, так что было непросто смириться со сходом. Я мог добиться прекрасного результата, но гонки зачастую непредсказуемы. Знал какое-то время до официального заявления, что останусь в команде на следующий сезон. Рад продолжить работу здесь. У нас хорошая команда, мы слаженно работаем, проводим сильный сезон. До окончания чемпионата ещё четыре этапа, где хочу показать максимум. Продолжаем работать и над решениями для 2021 года, так что эти гонки важны с точки зрения подготовки к следующему сезону.
У нас был короткий перерыв после Имолы, так что я съездил домой и потренировался, избегая любого риска, связанного с заражением COVID-19. Гонка в Турции должна сильно нагрузить мышцы шеи, но сейчас я в лучшей форме, чем когда-либо. Учитывая ограничения, поддерживать физическую форму стало сложнее, чем прежде, но нужно придерживаться всех принятых правил и избегать лишних контактов.
Никогда не гонялся в Стамбуле, как и большинство гонщиков. С интересом жду возможности опробовать конфигурацию трассы. Удалось проехать несколько кругов на симуляторе, повороты кажутся действительно уникальными. Трасса довольно сложная, но мне это нравится. Это возможность попробовать что-то новое», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.
- 9 ноября 2020
-
21:58
-
21:36
-
20:56
-
19:48
-
18:44
-
17:49
-
16:40
-
15:56
-
15:02
-
14:17
-
13:46
-
13:05
-
11:24
-
11:05
-
10:28
-
09:38
-
09:00
-
01:00
- 8 ноября 2020
-
23:43
-
22:35
-
21:44
-
20:25
-
20:24
-
18:58
-
17:46
-
17:04
-
16:44
-
15:00
-
14:50
-
13:56
-
12:48
-
11:54
-
11:22
-
09:40
-
00:57