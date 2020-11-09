«КАМАЗ-мастер» прорабатывает альтернативные варианты, как добраться на старт «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» двукратный вице-чемпион ралли-марафона «Дакар» Дмитрий Сотников рассказал, что из-за непростой ситуации с пандемией коронавируса российский гоночный коллектив на всякий случай изучает альтернативные маршруты отправки боевой техники и грузовиков-техничек на старт «Дакара»-2021, который пройдёт в Саудовской Аравии.



«Главный вопрос — как нам и другим командам попасть на паром в Марселе, который должен доставить технику на место старта, ведь Европа сейчас постепенно закрывается на карантин. Ребята из нашего отдела занимаются этим вопросом, прорабатывают все варианты. Ситуация меняется каждый день, но, уверен, что какой-то вариант будет найден. Белорусам и остальным участникам тоже как-то надо доехать до старта. Организаторы заинтересованы, чтобы люди приехали на гонку.



В теории, возможен вариант с транспортировкой самолётом, но это очень дорого. Да, так можно перевезти боевые машины, но как быть с техничками? Им все равно надо ехать своим ходом. Можно попробовать добраться до Саудовских Эмиратов и без парома. Но кто поедет через Иран, Ирак? Более реалистичный вариант — по морю через Россию, хотя это тоже дороговато. Либо всё-таки заезжать в Европу. Сейчас вот читаю про «локдауны», например во Франции. Что ж, если вдруг все гостиницы и кафе будут закрыты, надо будет как-то запасаться едой, спать в машинах. Будем вспоминать, как раньше ребята так и ездили, ночуя в палатках. Если что, мы готовы», — заявил Сотников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Сможет ли «КАМАЗ-мастер» прорваться на «Дакар» и что скрывают конкуренты? Главные ответы Вице-чемпион «Дакара» Дмитрий Сотников — о важных обновлениях грузовика, непростом решении по составу и многом другом.