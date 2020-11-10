Вольф: было сделано всё, чтобы остановить «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что в ФИА сделали всё, чтобы остановить доминирование немецкой команды с 2022 года. Однако, по его словам, это станет стимулом для сотрудников создать ещё более выдающийся болид через сезон.
«Следующий год будет переходным — с теми же машинами. Как я уже говорил, ожидаю, что «Хонда» придаст ему большой соревновательный импульс. А далее всех ждёт большой вызов в сезоне-2022. Это будет мотивировать нас. Ведь было сделано всё, чтобы остановить «Мерседес».
Мы все будем бороться в равных финансовых условиях и при введении других значительных ограничений. Я хотел бы, чтобы наша команда продолжила хорошо выступать, даже несмотря на это самое драматическое изменение регламента, которое когда-либо происходило в Формуле-1», — приводит слова Вольфа Autosport.
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