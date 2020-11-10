Комментатор Ф-1: Франц Тост говорит, что Цунода действительно очень хорош

Комментатор RTL Аллард Калфф рассказал, что в личном телефонном разговоре поинтересовался у руководителя «Альфа Таури» Франца Тоста о его отношении к Юки Цуноде.

«Вопрос о том, будет ли Цунода таким же, как Ферстаппен, в будущем. Это покажет только время. Макс – из другой лиги, а Юки — не знаю. Однако я очень жду от него хороших выступлений, и это из-за телефонного разговора, который у меня был с Францем Тостом.

Франц спросил, прибыл ли мой рождественский подарок, который я получил от него после заключённого пари, я в ответ поинтересовался, как обстоят дела с Юки. И услышал следующее: «Аллард, он действительно очень хорош». Если Франц так говорит, то я уверен, что он уже составил мнение по этому поводу и что Юки способен стать кем-то особенным», — цитирует Калффа GPBlog.



Напомним, руководство «Ред Булл» рассматривает возможность заменить в следующем сезоне российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на Юки Цуноду.