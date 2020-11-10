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Опубликованы предварительные календари Ф-2 и Ф-3 на сезон-2021. Сочи примет гонки Ф-2

Опубликованы предварительные календари Ф-2 и Ф-3 на сезон-2021. Сочи примет гонки Ф-2
Авто / Младшие серии 0

Пресс-службы Формулы-2 и Формулы-3 представили предварительные календари гонок на сезон 2021 года. В отличие от предыдущих лет, чемпионаты обеих серий будут проводиться в меньшем количестве стран. Однако отныне каждый уик-энд Ф-2 и Ф-3 включит в себя по три гонки.

Согласно предварительному расписанию «Сочи Автодром» должен принять у себя гонки Формулы-2.

Предварительный календарь Формулы-2 на сезон-2021:
26-28 марта – Бахрейн
20-23 мая – Монако
04-06 июня – Азербайджан
16-18 июля – Великобритания
10-12 сентября – Италия
24-26 сентября – Россия
26-28 ноября – Саудовская Аравия
03-05 декабря – Абу-Даби.

Предварительный календарь Формулы-3 на сезон-2021:
07-09 мая – Испания
25-27 июня – Франция
02-04 июля – Австрия
30 июля — 01 августа – Венгрия
27-29 августа – Бельгия
03-05 сентября – Нидерланды
22-24 октября – США.

Формула-1 представила предварительный календарь на сезон-2021 с 23 Гран-при
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