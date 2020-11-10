Опубликованы предварительные календари Ф-2 и Ф-3 на сезон-2021. Сочи примет гонки Ф-2

Пресс-службы Формулы-2 и Формулы-3 представили предварительные календари гонок на сезон 2021 года. В отличие от предыдущих лет, чемпионаты обеих серий будут проводиться в меньшем количестве стран. Однако отныне каждый уик-энд Ф-2 и Ф-3 включит в себя по три гонки.



Согласно предварительному расписанию «Сочи Автодром» должен принять у себя гонки Формулы-2.



Предварительный календарь Формулы-2 на сезон-2021:

26-28 марта – Бахрейн

20-23 мая – Монако

04-06 июня – Азербайджан

16-18 июля – Великобритания

10-12 сентября – Италия

24-26 сентября – Россия

26-28 ноября – Саудовская Аравия

03-05 декабря – Абу-Даби.



Предварительный календарь Формулы-3 на сезон-2021:

07-09 мая – Испания

25-27 июня – Франция

02-04 июля – Австрия

30 июля — 01 августа – Венгрия

27-29 августа – Бельгия

03-05 сентября – Нидерланды

22-24 октября – США.

Формула-1 представила предварительный календарь на сезон-2021 с 23 Гран-при