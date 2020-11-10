Опубликованы предварительные календари Ф-2 и Ф-3 на сезон-2021. Сочи примет гонки Ф-2

Пресс-службы Формулы-2 и Формулы-3 представили предварительные календари гонок на сезон 2021 года. В отличие от предыдущих лет, чемпионаты обеих серий будут проводиться в меньшем количестве стран. Однако отныне каждый уик-энд Ф-2 и Ф-3 включит в себя по три гонки.
Согласно предварительному расписанию «Сочи Автодром» должен принять у себя гонки Формулы-2.
Предварительный календарь Формулы-2 на сезон-2021:
26-28 марта – Бахрейн
20-23 мая – Монако
04-06 июня – Азербайджан
16-18 июля – Великобритания
10-12 сентября – Италия
24-26 сентября – Россия
26-28 ноября – Саудовская Аравия
03-05 декабря – Абу-Даби.
Предварительный календарь Формулы-3 на сезон-2021:
07-09 мая – Испания
25-27 июня – Франция
02-04 июля – Австрия
30 июля — 01 августа – Венгрия
27-29 августа – Бельгия
03-05 сентября – Нидерланды
22-24 октября – США.
- 10 ноября 2020
-
14:50
-
13:54
-
13:22
-
13:09
-
12:52
-
12:12
-
09:52
-
09:05
-
09:00
-
00:47
- 9 ноября 2020
-
23:55
-
21:58
-
21:36
-
20:56
-
19:48
-
18:44
-
17:49
-
16:40
-
15:56
-
15:02
-
14:17
-
13:46
-
13:05
-
11:24
-
11:05
-
10:28
-
09:38
-
09:00
-
01:00
- 8 ноября 2020
-
23:43
-
22:35
-
21:44
-
20:25
-
20:24
-
18:58